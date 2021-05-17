Denizli’de kumar operasyonunda 95 bin 175 TL para ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada tam kapama ile birlikte tedbirler kapsamında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 553 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar operasyonunda 10 kişiye kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerince işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 10 ile 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 553 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 10 şüpheliye 13 bin 360 TL, 1 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlem uygulandı. Kumar operasyonunda oyunda kullanıldığı tespit edilen 95 bin 175 TL ve oyun malzemelerine el konuldu. Bir adreste ise fuhuş olayında 2 kişinin 2 escort ile 150 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiği tespit edilerek 4 kişiye toplamda 4 bin 300 TL yaptırım cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye 18 bin 220 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 129 işyeri denetlendi. Denetimlerde 710 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 17 kişiye 14 bin 620 TL, sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 4 kişiye ise 3 bin 600 TL olmak üzere toplam 18 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.