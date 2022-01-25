Denizli’de kar nedeniyle Kültür Buluşmaları ertelendi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Kültür Buluşmaları” kapsamında gerçekleştireceği ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın programı hava muhalefeti nedeniyle 9 Şubat 2022 Çarşamba gününe ertelendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı kapsamında ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 26 Ocak 2022 Çarşamba günü konuk olacağı konferans olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları kapsamında Yakın Tarihimizin Gerçekleri adlı sunumuyla Denizlililerle bir araya gelecek sevilen tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı’nın programı 9 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirilecek buluşma saat 20.00’de başlayacak.