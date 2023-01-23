Denizli’de kaçakçılık yapan 6 kişi yakalandı

Denizli’de kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda yakalanan 6 kişiden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli genelinde 1 hafta içinde tütün, eşya ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 farklı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 4 eşya kaçakçısıyla beraber 1 tütün, 1 de silah kaçakçısı yakayı ele verdi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Operasyondaki aramalarda; 6 bin 800 adet sarma sigara, 7 adet adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası, 17 adet kaçak cep telefonu, 159 adet cep telefonu aksesuarı ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.