Denizli’de ilk aşı Sağlık Müdürü Öztürk’e yapıldı

Çin’den gelen Covid-19 aşısı tüm Türkiye genelinde öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, Denizli’de ilk aşı İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk’e yapıldı.

Sağlık Bakanlığının Çin’den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Ülkemizde ilk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulanmıştı.

Türkiye genelinde bugün itibariyle 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan aşı uygulaması kapsamında Denizli’de ilk aşı İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk’e uygulandı. Aşı polikliniklerinde yoğunluk yaşanmaması için aşılamalar randevu esaslı olarak gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından bugün yurt genelinde sağlık çalışanlarına yönelik aşılamaya başlanmasının sevindirici olduğunu belirten Dr. Berna Öztürk, “Denizli ilimizde tanımlanmış olan 17 bin sağlık çalışanımız var. Bu grupta doktorundan hemşiresinde, temizlik görevlisinden mutfakta çalışan garsonuna kadar herkes bulunuyor. Sağlık adına çalışan yani Covid döneminde büyük bir özveriyle risk altında görevlerini icra eden herkes öncelikli olarak aşılanacak. Bugün itibariyle tüm kamu hastanelerinde, özel hastanelerde, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve aile sağlığı merkezleri ile İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde tüm tedbirlerimizi alarak aşılma çalışmalarına başladık. Dün itibariyle aşılar yeterli miktarda tüm merkezlere dağıtıldı. Ben de biraz önce aşımı oldum. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın tek yolu aşıdır. Mutlaka Bilim Kurulumuzun önerilerine uyalım. Tüm sağlık çalışanlarını ve zamanı geldikçe risk grubundaki tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. İnşallah uygun şekilde bağışıklığımızı kazanırız ve Covid denilen bu beladan hep birlikte kurtuluruz” dedi.

Sağlık personellerinin merkezi sistem üzerinden aşı randevusu aldığını kaydeden Dr. Öztürk, şöyle konuştu:

“Sadece kamu ayağında şuan itibariyle 97 aşı polikliniği hizmet veriyor. 10 dakikada bir aşılama yapıyoruz. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanmasının ardından Bakanlığımızın risk grubunda diye tanımladığı bütün meslek gruplarıyla birlikte 65 yaş üstü ise kronik hastalığı olanları aşılama için davet ediyoruz. Bakanlığımız tarafından 10 gün içerisinde aşılamanın tamamlanması hedefleniyor ancak biz 5 ila 7 günde Denizli olarak bu hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere sabah 08.00 ile 24.00 arası aşılama devam edecek”

Aşılamanın ilk gününde randevu alarak Covid aşılarını yaptıran sağlık çalışanları da, risk grubunda olan sağlıkçılara öncelik verilmesinden dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere peyderpey uygulanacak.