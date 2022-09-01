Denizli’de Hayat Boyu Öğrenme çalışmaları değerlendirildi

2023 eğitim öğretim yılı İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Denizli genelindeki halk eğitimi merkezi müdürleri, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarında gerçekleştirilen projeler, açılan kurslar ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Denizli Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ve diğer katılımcılara sunum yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmasında “Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarında Bakanlığımızın açıklamış olduğu 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporuna göre toplam kursiyer sayısı il nüfusuna oranlandığında yüzde 12,53 ile ilimiz Türkiye 3.’sü olmuştur. Son 5 yıldır Türkiye genelindeki sıralamamızı korumaktayız. Bu yıl hedefimiz daha da yukarıda yer almaktır. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il geneli hayat boyu öğrenmede açılan kurslarda 2021 yılında tarihleri arasında toplam 131 bin 671 kursiyere ulaşılmıştır. 2022 yılının geride kalan dönemi itibariyle 158 bin 672 kursiyere ulaşılmıştır. Yılsonuna kadar bu sayıların daha artırılmasını hedefliyoruz. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırma ve onların hayatın akışının içerisinde yer almalarına yönelik açtığımız kurslarda 2021 yılında 136 kursta 236 kursiyerimize, 2022 yılında da bugüne kadar açılan 94 kursta 233 kursiyerimize hizmet verdik ve veriyoruz” dedi.

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince bu güne kadar yürütülen faaliyetlerle ilgili katılımcıların görüş ve önerileri alınarak toplantı sona erdi.