banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 15’i tutuklandı.

DENİZLİ 22.10.2021, 17:19
Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 15’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2