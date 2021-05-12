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Denizli’de deprem

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, merkez üssü Çeltikçi Mahallesi olan 2.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

DENİZLİ 12.05.2021, 17:34
Denizli’de deprem

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, merkez üssü Çeltikçi Mahallesi olan 2.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Denizli’de saat 17.16’da merkez üssü Merkezefendi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi olan 2.5 şiddetinde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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