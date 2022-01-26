Denizli’de çocuklara özel tiyatro şenliği devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin çocukların yarıyıl tatilini daha verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için düzenlediği tiyatro şenliği devam ediyor. Birbirinden eğlenceli ücretsiz çocuk oyunları 3 Şubat’a dek devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yarıyıl tatiline özel çocuklar için hazırladığı birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla dolu tiyatro şenliği devam ediyor. 24 Ocak Pazartesi günü başlayan şenlikte çocuklara özel birbirinden eğlenceli 4 oyun beğeniye sunuluyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen özel tiyatro şenliği Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor. Şenlik programı kapsamında ilk olarak Tiyatro Efekt’in “Büyük Gösteri” ve “Sabırsız Aliş” oyunu gösterime sunulurken, bu oyunlara gelen çocuklar keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

3 Şubat’a dek sürecek özel tiyatro şenliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Seksen Günde Dünya Gezisi” oyunu 31 Ocak ve 1-2-3 Şubat’ta saat 14.30’da; “Söz Sende” oyunu ise 26 Ocak, 31 Ocak ve 2 Şubat saat 20.00’de çocuklara özel olarak sahnelenecek. Oyun için alınacak “ücretsiz davetiyeler” Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek.

Başkan Zolan’dan çocuklara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm çocukları sahnelenen birbirinden eğlenceli oyunları izlemeye davet ederek, “Çocuklarımıza yarıyıl tatilinde hediye ettiğimiz oyunlar büyük beğeni topluyor. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de tiyatroyu tanıma ve sevme imkanı buluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizi kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.