banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor

Denizli’de çıkan yangında bir iş yeri küle döndü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 08.08.2022, 14:03 08.08.2022, 14:15
Denizli’de çıkan yangında bir iş yeri küle döndü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işlek cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken iş yeri ise kullanılmaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu