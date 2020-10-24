Denizli’de apartlar boş kaldı
KORONA VİRÜS SALGININDAN DOLAYI YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİNİN ARDINDAN DENİZLİ’DEKİ APARTLARIN YÜZDE 80’İ BOŞ KALDI. BOŞ KALAN APARTLARIN KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLDUĞUNU DİLE GETİREN EMLAKÇI FATİH HAKAN AFŞAR, “FİYATLARIN DÜŞMESİNE RAĞMEN TALEP YOK” DEDİ.
Korona virüs salgınından dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Denizli’deki apartların yüzde 80’i boş kaldı.
Boş kalan apartların kira fiyatlarında düşüş olduğunu dile getiren Emlakçı Fatih Hakan Afşar, “Fiyatların düşmesine rağmen talep yok” dedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 11 Mart’ta üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından Pamukkale Üniversitesi çevresinde yer alan apartlar boş kaldı. 70 bin öğrencinin memleketine dönmesinden dolayı birçok sektörün olumsuz etkilendiğini söyleyen Emlakçı Fatih Hakan Afşar, “Apartların yüzde 80’i boş kaldı” diye konuştu.
“Talep yok”
Şehir merkezinde yapılan yeni yapıların büyük çoğunluğunun apart olduğunu söyleyen Afşar, “Geçtiğimiz yıl bin liraya kiralanan apartlar şu anda 650 liraya kadar düşmüş durumda ama talep yok. 300 lira desen bile tutacak insan yok. Apart sahiplerinin, okulların açılmasının ardından fiyatlarda yüzde 40 artış yapmasını bekliyorum.
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