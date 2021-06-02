Denizli’de 2 mahallede su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 15 Mayıs ve Topraklık Mahallesinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 3 Haziran 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 - 20.00 saatleri arasında 15 Mayıs ve Topraklık Mahallesi’nde su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.