Denizli’de 1 haftada 142 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 58’i maddi hasarlı, 57 yaralanmalı olmak üzere toplam 115 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 18 ile 24 Ekim 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 24 bin 271 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 6 bin 643 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 115 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 57’ünün yaralanmalı, 58’inin maddi hasarlı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 174 okul servisi denetlenirken, 10 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.