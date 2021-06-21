Denizli’de 1 haftada 106 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 63’ü maddi hasarlı, 43’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 106 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 14 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 556 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 403 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 106 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 43’ünün yaralanmalı, 63’ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.