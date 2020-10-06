Denizli Valiliğinden kora savaşçıları için duygusal mesaj
DENİZLİ VALİLİĞİNİN, KORONA VİRÜSLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN HAZIRLADIĞI VE SAĞLIK ÇALIŞANI BİR ANNENİN GÜNLERDİR GÖREMEDİĞİ KIZIYLA CEP TELEFONUYLA GÖRÜŞTÜĞÜ ANLARIN YER ALDIĞI KAMU SPOTU DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI
Denizli Valiliğinin, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için hazırladığı ve sağlık çalışanı bir annenin günlerdir göremediği kızıyla cep telefonuyla görüştüğü anların yer aldığı kamu spotu duygusal anlar yaşattı.
Denizli Valiliği, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının verdiği zorlu ve yorucu mücadeleye dikkat çekmek için eden "Sağlık Çalışanlarını Sevdiklerine Kavuşturmak Bizim Elimizde" sloganıyla bir kamu spotu hazırladı. Pandemi hastanesi olarak görev yapan Denizli Devlet Hastanesinde ortaya çıkan manzaraların yer aldığı kamu spotuyla, vatandaşlar salgınla mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere uymaya davet edildi.
Vali Ali Fuat Atik’in talimatıyla çekilen kamu spotunda yer alan sağlıkçı bir annenin günlerdir göremediği kızıyla cep telefonuyla görüştüğü ve kızını kurullara uyması yönünde ikaz ettiği görüntüler duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
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