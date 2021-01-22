Denizli Ülkü Ocakları’ndan lokma hayrı

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bugüne kadar Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) emek vermiş hayatını kaybeden Ülkücüler ile yakınları için lokma hayrında bulundu.

Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bulunan Yeni Cami önünde Cuma namazının ardından gerçekleştirilen Lokma hayrına, Denizli Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Aydınlı, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Biz Denizli Ülkü Ocakları olarak bugüne kadar hem ocağımıza, hem partimize emek vermiş olan şuanda da aramızdan ayrılmış kıymetli ülküdaşlarımız için bugün lokma hayrı planladık. Bundan 3 yıl önce rahmetli İl Başkanımız Mehmet Fevzi Yeniçeri’yi kaybetmiştik. Yakın bir zamanda pandemi nedeniyle kıymetli Türkiye Kamu-Sen İl temsilcimiz ve Türk Sağlık Sen (TSS) Şube Başkanımız Raif Bey’i kaybettik. Ocağımızda da birçok kardeşimiz maalesef yakınlarını kaybetti. Bunların ruhları için, birlik berberlik için burada lokma hayrımız yaptık. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah da kabul eder inşallah” dedi.