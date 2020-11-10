Denizli Ticaret Borsası Başkanı Tefenlili’den 10 Kasım mesajı
DENİZLİ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM TEFENLİLİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 82’NCİ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI. ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİNİN HER ZAMAN YAŞAYACAĞINA İNANDIĞINI BELİRTEN BAŞKAN TEFENLİLİ “82 YIL ÖNCE KENDİSİNİ KAYBETMİŞ OLSAK DA ÖRNEK BİR KOMUTAN VE DEVLET ADAMI OLAN ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİ HER DAİM YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEKTİR” DEDİ.
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Atatürk’ün fikirlerinin her zaman yaşayacağına inandığını belirten Başkan Tefenlili “82 yıl önce kendisini kaybetmiş olsak da örnek bir komutan ve devlet adamı olan Atatürk’ün fikirleri her daim yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” dedi.
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Tefenlili ifadelerinde şunlara yer verdi, “Bağımsızlık mücadelemizi başlatan ve mücadelemize önderlik eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir 10 Kasım’da daha saygı ve minnetle anıyorum. Atatürk, kısa sürede başardıklarıyla bir milletin yeniden doğuşuna vesile olmuş, o milletin kalkınmasına büyük katkılar sağlamış, tüm dünyada saygı duyulan örnek bir devlet adamıdır. O, toprakları işgal altında, bağımsızlığını kaybetmek üzere olan bir milleti cesaretlendirerek bir araya getiren, o millete bağımsızlığını kazandıran eşsiz bir komutandır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bıraktığı mirası daha da güçlü kılmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.