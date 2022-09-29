Denizli protokolü ve öğrenciler trafikte yaya önceliğine dikkat çekti

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” etkinliği, protokol ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla planladığı farkındalık faaliyeti, yurt geneliyle birlikte Denizli’de de gerçekleştirildi.

"Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla başlatılan etkinlik aracılığıyla, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Bu çerçevede önceki yıllarda düzenlenen "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" ve "Yayalar kırmızı çizgimiz" kampanyalarına, "Trafikte her yıl daha iyiye" mottosuyla "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası eklenmiş oldu.

Bu bağlamda Denizli’nin Pamukkale ilçesi Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Dalgalı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mitat Tüzüner, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, emniyet mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik boyunca Pamukkale Kaymakamı Sayın Uğur Bulut, önceliğin yayalarda olduğunu vurgulayarak okul geçitlerinde sürücülerin dikkatlerini üst düzeye çıkarmak amacıyla uyarıda bulundu.