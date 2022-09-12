Denizli OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK), 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılışını düzenlenen programla gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende Denizli Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Uslu devamla şunları söyledi: “Bundan 4 sene önce Milli Eğitim Bakanlığımızdan devraldığımız okulumuzu; bugün büyük bir gurur ve mutlulukla görüyorum ki yoğun bir talep var. Bu yıl 2000 civarı müracaattan 260 öğrencimizi alabildik. Geçtiğimiz dönem bizler için başarılı bir yıldı. Nitelikli eleman yetiştirmede rol model olan okulumuz mezunlarının bir kısmı istihdama katılırken bir kısmı da üniversitelere yerleşti. Okulumuzun eğitim kalitesi bir kez daha örnek olurken bu yıl aramıza yeni öğrencilerimiz katıldı. Buna istinaden kayıt dönemimizde yoğun bir başvuru oldu. Biz ise Denizli OSB olarak her zaman sizlerin yanında olacak, çabalarınızı başarıyla taçlandırmanız için elimizden gelen tüm desteği sunacağız” dedi.

Törende bir konuşma yapan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) Okul Müdürü Saadettin Dumlu; öğrenci velilerine seslenerek; “Çocuklarımızın geleceği için çok doğru bir okula kayıt yaptırarak iyi bir gelecek planlaması yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Geleceğimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi yetişmiş birer fert olarak modern bilime dayalı bilgiyi üreten ve bu bilgileri kullanabilen özgüveni yüksek, disiplinli ve ahlaklı bireyler olarak yetiştireceğimizden şüpheniz olmasın. Bugün bize emanet ettiğiniz evlatlarımız bu okuldan mezun olduklarında sadece birer lise diploması ile mezun olmayacaklar. Buradan mezun olduklarında hem geçerliliği olan bir meslekleri hem de üniversite sınavında rakiplerine göre çok büyük artıları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Saadettin Dumlu konuşmasında yeni dönem hazırlıklarından bahsederek, “Sizler yaz tatilindeyken bizler yine boş durmadık ve başarılarımızı pekiştirmek için birçok özel hazırlık yaptık. Bu yıl yine DOSTEK okulunun yılı olacak. 260 yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Daha ilk günden şanslı olduklarını hissedecekler. Toplam öğrenci sayımız 1020 ’ye ulaştı. Tüm öğrencilerimize yeni öğretim yılımızda başarılar diliyorum” dedi.