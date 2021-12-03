Denizli OSB PAÜ Meslek Yüksek Okulu için görüşmeler başladı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi içine kurulması planlanan “Teknoloji Meslek Yüksek Okulu” için Denizli OSB yetkilileri, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi heyeti ile bir araya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Zengin, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık, Doç. Dr. Burak Altınışık, Yardımcı Doç. Dr. Gözde Kan Ülkü, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aydın Kızılkaya, proje kapsamındaki görüşmeler için Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ve Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş tarafından karşılanan PAÜ Mimarlık Fakültesi ekibi Denizli OSB Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Toplantıda kurulum için hazırlanan projeler masaya yatırıldı.

Uzaktan bağlantı ile Denizli OSB Başkan Vekili Derya Baltalı’nın da eşlik ettiği toplantıda Denizli OSB’ye kurulacak olan Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu binası ve yer alacak idari bölümler ile ilgili görüşme yapıldı.

Toplantıda PAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Zengin ve ekibinin yaptığı 5 ayrı alternatif mimari çalışmanın sunumu yapılarak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. 22 bin 600 metrekarelik bir alanda kurulması planlanan Pamukkale Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu’nda ilk etapta; Tekstil, Moda Tasarım, Makine ve Metal Teknolojileri, Elektrik – Enerji bölümleri yer alacak.

Toplantıda Denizli OSB yetkilileri, kurulacak meslek yüksekokulunun Denizli’ye ara eleman sağlamak açısından çok önemli olduğunu belirtirken, ayrıca devletin Organize Sanayi Bölgeleri içinde yer alan Meslek Yüksekokullarına destek verdiği de dile getirildi. PAÜ yetkilileri ise kurulacak olan meslek yüksekokulu ile ilgili görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirtirlerken, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın da olumlu katkıları ile projeye son şekli vermek istedikleri kaydedildi.

Denizli OSB PAÜ Meslek Yüksek Okulu binasının önümüzdeki döneme yetiştirilmesi için çaba harcandığı öğrenildi.