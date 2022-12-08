Denizli Makina İhtisas OSB için acele kamulaştırma kararı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırımlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı alındığını müjdeledi.

Konuyla ilgili olarak bugünkü Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararında, “Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş ve Gürlek Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve kamulaştırma listesine alınan özel mülkiyete konu taşınmazların, Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Alınan kararın Denizli için hayırlı olmasını dileyen Ak Parti Milletvekili Şahin Tin, “Makina İhtisas OSB alanındaki bazı taşınmazların ‘Acele Kamulaştırılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı’ girişimlerimiz sonucu Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamulaştırma süreci daha da hızlandı. Sanayicimizin hayali gerçek oluyor. Yatırımlar için sona yaklaştık. Hayırlı olsun” dedi.