Denizli konut satışlarında Türkiye genelinde 1,1’lik payla 23. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de konut satışları yüzde 46.5 azalarak bin 179 oldu.

TUİK, 2020 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,5 oranında azalarak bin 179 oldu. Bu satışların 363’ü ilk satış, 816’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 236 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 990 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,1’lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 74.8 azaldı

Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,8 oranında azalış göstererek 177 oldu. 177 ipotekli satışın 74’ü ilk satış, 103’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 14 bin 631 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 13,8 olurken bu oran Denizli için yüzde 15,0 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 33.2 azaldı

Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 oranında azalış göstererek bin 002 oldu. Bu satışların 289’u ilk satış, 713’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 91 bin 350 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.