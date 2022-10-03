Denizli, kitap fuarına akın ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı, hafta sonu Türkiye’nin en başarılı yazarları ile on binlerce kitapseveri ağırladı. Güzel havayı fırsat bilen Denizlililer fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5’ncisini düzenlediği katılımcılarıyla Ege’nin en büyük kitap fuarı hafta sonu Türkiye’nin en başarılı yazarlarını ağırladı. Türkiye’nin en ünlü yazarlarıyla buluşmak için hafta sonu on binlerce vatandaş fuara akın etti, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Fuarda kitapseverleri yalnız bırakmayan Başkan Zolan, yazarlarla buluşan hemşehrilerinin heyecan ve mutluluğunu paylaştı. Bir süre fuarı gezerek vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Zolan, yazarlarla sohbet etti. Yazarlar organizasyonun güzelliği ve Denizlililerin fuara yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Başkan Zolan: "Yerinde ve doğru bir iş yapmışız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlililerin fuara yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. 8 yıl önce fuarı başlatmakla yerinde ve doğru bir iş yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, “2 yıllık pandemi arasından sonra fuarımıza tekrar başladık. İnsanlar kitabın kokusunu özlemiş. Denizli’miz eğitime çok önem veren bir şehir. Gençlerimiz, çocuklarımız, her yaştan insanımız akın akın fuara geliyor. Böyle ilgi görmesinden dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. Klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında eğitim ve kültür faaliyetlerini de gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, "Değerlerimize sahip çıkmak ve geleceğimizi inşa etmek için eğitime en üst seviyede destek olmamız gerekiyor. Bu fuarda bu anlayış, bu bakış var" dedi.