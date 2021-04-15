Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Haftası’nda da çalışmalarına hız kazandırdı

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, 15 ile 22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akyol; "Denizli ismini sadece travertenler veya antik kentlerle değil aynı zamanda termal ve sağlık turizmi, eko turizm, inanç turizmi, yayla turizmi ve kayak turizmi gibi alternatif turizm çeşitleriyle de çok yönlü olarak hem ülke hem de dünya çapında herkese tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Türkiye’nin en önemli ekonomi getirisi kaynaklarından birisi olan turizm sektöründe Denizli’nin kalkınmasını sağlayan ve en önemli sektörlerden biri olmasıyla beraber 15 ile 22 Nisan Turizm Haftası ile ilgili bir mesaj yayımlandı. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Akyol; “Turizm, ülkemizin en önemli ekonomik getiri kaynaklarından birisidir. Şehirlerimizin kalkınmasını sağlayan en önemli sektörlerden biri olmanın yanı sıra farklı coğrafya ve farklı kültürlerden gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin de birbiriyle kaynaşmasını ve birbirlerinden yeni şeyler öğrenmesini sağlayan son derece önemli bir araçtır. 2020 Mart ayından bu yana tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi dönemi, tüm anlayışları, uygulamaları, ulusal, uluslararası ilişki ve iletişim şekillerini değiştirmiştir. Daha çok önemli hale gelen dijitalleşme eğilimi ise turizme yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktadır. Biz de Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, geçtiğimiz sene tüm paydaşlarımızla düzenlediğimiz Denizli Turizm Çalıştayından çıkan sonuçlar doğrultusunda, ‘Denizli’yi önce Denizlililere, sonra bölgemize, tüm ülkemize ve en sonunda tüm dünyaya tanıtma’ hedeflerimizi belirledik. ‘Denizli’nin dijital tanıtımına ağırlık verilmesi’ hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı başlattık” dedi.

“Denizli ismini dünya çapında herkese tanıtmaya devam edeceğiz”

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Akyol, “İlerleyen zaman içinde yaptığımız bu çalışmaların da meyvelerini toplayarak özellikle de ‘ziyaretçi ekonomisi’ ve ‘dijital görünürlük’ kapsamında kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel ve yerel işletmelerimiz ve tüm vatandaşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Denizli’mizi kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle, yöresel yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle, arkeolojiye kazandırılacak alanları ve müzeleriyle ön plana çıkarmaya ve ‘Denizli’ ismini sadece travertenler veya antik kentlerle değil aynı zamanda termal ve sağlık turizmi, eko turizm, inanç turizmi, yayla turizmi ve kayak turizmi gibi alternatif turizm çeşitleriyle de çok yönlü olarak hem ülke hem de dünya çapında herkese tanıtmaya devam edeceğiz. Destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, bu vesileyle ülkemizdeki tüm turizm sektörü çalışanlarının turizm haftasını kutlar, bu zor günleri atlattığımız sağlıklı günlerde şehrimizin ve ülkemizin turistik değerleri ile eski günlerdeki gibi tekrar bir araya gelebilmemizi diler, selam ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.