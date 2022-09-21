Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çardak ilçesinde meydana gelen ve 2 Rus personelin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “21 Eylül 2022 günü, saat 16:00 sıralarında bir helikopterin Çardak Hava Limanı yakınlarında düşmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Kaza neticesinde 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetmiş; 2’si Türk, 3’ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.