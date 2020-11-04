Denizli Büyükşehir ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı
TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ, EN VE EN SAĞLIKLI KENTİ UNVANI BULUNAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN HİMAYELERİNDE YÜRÜTÜLEN SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA SIFIR ATIK BELGESİNİ ALDI.
Türkiye’nin en temiz, en ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Belgesini aldı.
İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemini bir süre önce başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Bu kapsamda tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirerek atıkları kaynağında ayrıştıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması bakımından örnek bir çalışma başlattı. Söz konusu çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne ilgili bina ve yerleşkeleri için başvuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
“Daha yaşanabilir bir Denizli için”
Türkiye’nin en çevreci, en sağlıklı ve en temiz kenti unvanını taşımanın verdiği sorumluluğun bilincinde başarılı bir çalışma daha gerçekleştirdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz verilmediği ve geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Atıkların kontrol altına alınmasının ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasının önemine işaret eden Başkan Zolan, "Bir zamanlar hava kirliliğinden kuşların dahi uçamadığı bir şehirden bugün yemyeşil nefes alınabilir bir Denizli’ye kavuştuk. Yeter mi? Tabi ki yetmez. İnşallah el birliği ile şehrimizi daha güzele doğru taşımaya devam edeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifade etti.
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|8
|3
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|O
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|7
|16
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|7
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|7
|13
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|1
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