DENİB, üyelerini ’E- Ticaret ve E-İhracat’ konularında bilgilendirdi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin 27 sektörde 183 ülkeye ve 3 bin ürün grubunda ihracat yapan bir şehir olduğunu belirterek; "Ülkemizin e-ticaret hacmi 2021’de yüzde 69 artarak 381 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği’nin öncülüğünde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde “Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansları 2022” gerçekleştirildi. DENİB üyesi firma temsilcileri yoğun olarak ilgi gösterdiği ve konuşmacılara sorularını yöneltme fırsatı bulduğu programla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, e-ihracatın ve e-ticaretin önemine değindi. Programda e-ticaret ve e-ihracat alanında devlet teşvikleri, dijital pazarlama, dijital dönüşüm ve lojistik gibi birçok önemli konu başlıkları ele alınıp, etkinlikte her konu başlığında kendi alanında profesyonel sektör uzmanları bulundu.

Etkinlikte e-ihracat, online ödeme sistemleri, e-ihracat yazılım teknolojileri, e-ihracatta lojistiğin önemli detayları, e-ihracata ilişkin temel bilgiler, global pazarlara giriş, e-ihracatta doğru pazarı bulma, lokalizasyon, e-ihracatta dijital pazarlama, global pazaryerlerine satış, pazaryeri araştırması gibi birçok önemli ve sınır ötesi e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

“Ülkemizin e-ticaret hacmi 2021’de yüzde 69 artarak 381 milyar TL olarak gerçekleşti”

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, açılış konuşmasında, e-ihracatın ve e-ticaretin önemine değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“2020 yılında 3,2 milyar dolar, geçen sene 4,6 milyar dolar, bu sene Kasım sonu itibariyle 4,3 milyar dolar, son 12 ayda ise 4,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Denizli olarak bazı aylarda 7., bazı aylarda 8. olduk. Mart ayında 500 milyon doların kapısı çaldık. 27 sektörde, 183 ülkeye ve 3 bin ürün grubunda ihracat yapan bir şehir konumundayız. 2021 yılında küresel e-ticaret hacmi yüzde 14 artarak 4,9 trilyon dolar olmuştu. 2022 beklentisi ise 5,5 trilyon dolar. Ülkemizin e-ticaret hacmi 2021’de yüzde 69 artarak 381 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı öngörüsü yaklaşık 600 milyar TL. Ülkemizde e-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 18 olarak karşımıza çıkıyor. Dünyadaki 4 milyar sosyal medya kullanıcısını ve online alışveriş yapan 3 milyar kişiyi baz aldığımızda, sınır ötesi e- ticaret olarak adlandırılan e- ihracat döngüsünün de önemini görüyoruz”

“Sınır ötesi e-ihracat 1,5 trilyon dolar seviyelerinde”

Türkiye’nin gerçekleştirdiği e- ihracatın yaklaşık olarak 2 milyar dolar seviyelerinde seyrettiğini ifade eden Başkan Memişoğlu, “E-ihracat noktasında mikro ihracatın önemine değinmek istiyorum. 300 kilogram ve 15 bin Euro sınırına kadar elektronik ticaret gümrük beyannamesi aracılığıyla gümrük beyannamesi olmaksızın firmalarımız e-ihracat yapabiliyor. Sınır ötesi e-ihracat 1,5 trilyon dolar seviyelerinde. 6 sene önce 400 milyar dolar düzeyindeydi. Türkiye’nin gerçekleştirdiği e- ihracat ise yaklaşık olarak 2 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Sözlerimi noktalarken; bugün bizimle bir arada olan çok kıymetli katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza ve konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.