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Çocuklarda Covid ile gribal enfeksiyonu ayırt etmek zor

DENİZLİ (İHA) – Çocuklarda ateş ve öksürük gibi semptomlar olduğu zaman ilk akla gelen Covid enfeksiyonu olabiliyor. Bu mevsimde grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının da görülme oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Şener Bekci, Covid endişesi taşıyan aileleri bilgilendirdi.

DENİZLİ 21.01.2022, 09:21
Çocuklarda Covid ile gribal enfeksiyonu ayırt etmek zor

DENİZLİ (İHA) – Çocuklarda ateş ve öksürük gibi semptomlar olduğu zaman ilk akla gelen Covid enfeksiyonu olabiliyor. Bu mevsimde grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının da görülme oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Şener Bekci, Covid endişesi taşıyan aileleri bilgilendirdi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Şener Bekci, çocuklarda geçmeyen öksürük ve ateşle birlikte seyreden belirtilerin aileleri endişelendirdiği, Covid ve gribal enfeksiyon arasında çok fazla fark olmadığı için ayırt etmenin son derece zor olduğuna dikkat çekti. Alerjik enfeksiyon ile öksürük arasında fark olup olmadığına değinen Uz. Dr. Şener Bekci, “Alerjik öksürükler genelde tekrarlayan ve uzun süren öksürüklerdir. Alerjen bir madde ile karşılaşıldığı zaman öksürük aniden ortaya çıkabilir. Çocukta bir etken ile karşılaşıldığı zaman öksürük aniden ortaya çıkabilir. Çocukta bir toz ya da polen alerjisi varsa bir anda alerjik reaksiyon göstererek birden gözlerde sulanma, burun akıntısı, hapşırma, kuru ve gıcık tarzda bir öksürük başlayabilir. Enfeksiyon öksürükleri ise genellikle ateşin eşlik ettiği öksürük türleridir. Alerjik öksürüklerde ateş olmaz. Çocukluk çağı öksürüklerinin çok fazla sebebi vardır. Bu öksürüklerin büyük bir çoğunluğu kısa süreli gelip geçici öksürüklerdir. En basit bir nezle, soğuk algınlığından tutun da akciğer enfeksiyonu yani zatürre gibi enfeksiyonlar, bronşit, astım, sinüzit, üst solunum yollarının diğer enfeksiyonları, bademcik iltihapları, faranjit, mide içeriğinin geri gelmesi şeklinde olan mide reflüsü durumlarında da öksürük semptomlarını sıklıkla görürüz” dedi.

“Nedenini tam olarak bilmeden yapılan uygulama öksürüğün uzamasına sebep olabilir”

Kreşe giden çocuklarda öksürüğün geçmemesinin sık görüldüğünü belirten Uz. Dr. Şener Bekci, “Öncelikle öksürüğün sebebi araştırılmalıdır. Sebebi bulunan öksürüğe göre tedavi planı düzenlenmelidir. Nedenini tam olarak bilmeden yapılacak uygulama öksürüğün uzamasına sebep olabilir. Bu nedenle öksürüğün neden kaynaklandığı bulunmalıdır. Kreşe giden çocuklarda öksürüğün geçmemesi ile ilgili gelen hastalardan çok fazla soru alıyoruz. Özellikle ilk yıl çocuklar kreşe gittikleri zaman sık hasta olma ve öksürük belirtilerini çok sık görmekteyiz. Bunun sebebi ortamın kalabalık olması ve çocuğun yalnız yaşadığı bir ortamdan kalabalık bir ortama girmesi ile birlikte bulaş olması ve enfeksiyon sıklığının artmasından kaynaklanmaktadır. Çocukta öksürük başladığı zaman nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedecek olursak, öncelikle kuru mu, balgamlı mı, nefes alma güçlüğü, solunum sıkıntısı, ateş gibi ek belirtiler var mı? Kış ayında olduğumuz için özellikle çocuklarda grip, soğuk algınlığı, bronşit, zatürre gib üst solunum yolu enfeksiyonlarını sık sık görmekteyiz. Öksürüğün süresi de önemli bir detaydır. Başka bulgular yoksa 10-14 güne kadar olan öksürükleri normal sınırlarda kabul edebiliriz. Bu süre boyunca geçmeyen öksürüklerde altta yatan başka bir sebep olabileceği düşünülerek mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir” diye konuştu.

“Çocukların özellikle okullarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları çok önemli”

Tedbirlere uyulduğu sürece bulaşma riskini en aza indirebileceğimizden bahseden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktoru Uz. Dr. Şener Bekci, anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:

”Hepimizin bildiği gibi Covid ile gribal enfeksiyonlar semptomlar açısından birbirine çok benzediği için aileler tarafından çok fazla karıştırılmaktadır. Muayene bulgularında ayırt etmek her zaman mümkün olmayabilir. Ayırt edebilmenin tek yolu PCR testi yapılmasıdır. Covid enfeksiyonlarının ilaçlı bir tedavisi çocuklarda olmadığı ve güncel aşılama zamanları henüz 12 yaş altında uygulanmadığı için enfeksiyona daha açıktırlar. Tek koruma yöntemleri maske, sosyal mesafe ve hijyendir. Ancak çocukların, bu kurallara okul ortamında dikkat etmek konusunda çok özen gösterememeleri, çocuklar arasındaki bulaşın yaygınlaşmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Çocukların okullarda maskelerini düzgün bir şekilde takmaları, birbirleriyle fazla yakınlaşmamaları, sosyal mesafeye uymaları ve eşya alışverişinde bulunmamaları tedbir açısından çok önemlidir. Bu tedbirlere uyduğumuz zaman çocuklara enfeksiyonların bulaşmasını azaltmada önemli yol kat etmiş olacağız”

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