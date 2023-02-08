Çiftçilerden afetzedelere süt bağışı

Denizli’nin Çameli ilçesinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde çiftçilerin bağışladığı sütlerden elde edilen gelir, 10 ildeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD’a teslim edilecek.

Çameli ilçesinde faaliyet gösteren Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, afetzedeler için süt toplama kampanyası başlattı. Kampanya 12 Şubat Pazar günü son bulacak. Çameli Kaymakamlığı izni ile düzenlenen kampanyaya katılım, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak yürütülecek. Çiftçilerden toplanan sütlerden elde edilen gelir, 10 ildeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD’a teslim edilecek. İlçedeki anlamlı kampanya, daha önce Kuzey Irak’ta görev yapan Mehmetçik için düzenlenmişti.