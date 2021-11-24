Çiçeği burnunda öğretmenler 24 Kasım’da yemin etti

Denizli’nin Çal ilçesinde öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı. Göreve yeni başlayan 8 öğretmen ise ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yemin etti.

Denizli’nin Çal ilçesinde ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ bir dizi etkinlik ile kutlandı. Etkinlik, kent meydanında Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Karakaya’nın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından Çal Belediyesi Konferans salonuna geçildi. Konferans salonunda devam eden etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterisi ve ilçede yeni göreve başlayan 8 öğretmen öğretmenlik yemini etti. Daha sonra öğrencilerin öğretmenlerine şiir okunmasının ardından etkinlik sona erdi.