Cerrahi Hastanesi’nden yağlı güreşe sağlık desteği

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde gerçekleşen yağlı güreş müsabakasına sağlık desteği verdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi tarafından Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenen yağlı güreş müsabakasına sağlık desteği verdi. 43’ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın mücadele ettiği yağlı güreş müsabakasında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık personelleri güreşçilerin yaralanma, burkulma gibi durumlarında hemen müdahale etti. Misafir girişinde stant açan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, sporcuları ve seyircileri bilinçlendirdi.

Kıran kırana geçen güreşe Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Salih Özcan’da katılım sağladı. Alanda gerekli tedbirleri alarak herhangi olumsuzluğa karşı tedbirli olduklarını belirten Dr. Özcan, “Öncelikle ata sporumuzun yaşatılması, canlandırılması için bu organizasyonu düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir katılım var. Görüldüğü üzere Denizli halkı geleneksel spor destekliyor ve önem veriyor. Bizlerde ilk müsabakalardan bu yana sağlık önlemlerimizi alarak beklemeye geçtik. İnşallah olmaz ama herhangi bir olumsuzlukta burada bulanan görevlilerimiz yaralanan güreşçilerimizi anında müdahale ederek yanlarında oluyor. Yine aynı şekilde müsabakaları izleyen seyircilerinde yanındayız. Burada onları bilinçlendirerek kazaların önüne hep beraber geçmiş oluyoruz ve sorunsuz bir şekilde maçların geçmesini temenni ediyoruz” dedi.