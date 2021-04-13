Çameli’ye Azerbaycan’dan kardeş şehir ve okul geliyor

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim, Denizli’nin Çameli ilçesine gelerek Robotik Kodlama ve Programlama Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Robotik Kodlama Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirmek için Çameli’ye gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim, açılışı gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyetle birlikte atölyeyi gezerek öğretmenlerden bilgi aldı. Elmalı Mahallesinde bulunan Halk Eğitim Kilim Atölyesin’e ziyaret gerçekleştiren Khazar İbrahim, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak amacıyla kurulan kilim atölyesine gelen kadınlardan da bilgi aldı. Heyet ardından tezgahlarda dokunan kilimleri ve yörenin adını taşıyan Elmalı Bezi’ni inceledi. Çameli’nin kök boyalarla boyanmış saf yün ipliklerle Anadolu motiflerinin çalışıldığı, Türk düğümü, tek düğümlü ve kilim türlerinin tamamının öğretildiği kilim dokuma kursuna hayran kalan Azerbaycan Ankara Büyükelcisi Khazar İbrahim’e Kilim ve Elmalı Bezi hediye edildi.

Uygulamalı eğitim olarak öğrenciler geleceğe hazırlanacak

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim, “Çameli Atatürk Ortaokulunda Robotik Kodlama ve Programlama Atölyesi’nin açılışını yaptık. Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımız bu atölyede uygulamalı eğitim alarak geleceğe hazırlanacak ve teknolojiye hakim olarak yetişecekler. Çameli Atatürk Ortaokulu Yetkililerine şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Robotik Kodlama ve Programlama Atölyesi’nin İlçeye ve öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kardeş ilçe ve kardeş okul ilan edilecek”

Açılış programında konuşma yapan Kaymakam Kerem Yenigün, “Bilgi ve teknoloji çağına öğrencilerimizin ayak uydurabilmesi, başta yazılım olmak üzere çeşitli donanımlar kullanacak olan öğrencilerimizden beklentimiz ileride yeni İHA, SİHA, S500 yapması hedefiyle bu sınıfı kaymakamlığımızca oluşturduk. Aynı zamanda 21. Yüzyılın Kürşat’ı olan Azerbaycanlı şehidimizin bu sınıfta adını koyarak çocuklarımızın da soydaşlık bilincini pekiştirmeyi amaçladık. Büyükelçimize gerek destek ve teşriflerinden gerekse ileride ilçe belediyemizle uygulamaya geçireceğimiz kardeş ilçe ve kardeş okul projeleri için ilçem adına teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı Valimiz Ali Fuat Atik’e teşekkür ederim” dedi.

“Şehir ilişkisi çerçevesinde bulunacağız”

Atölyenim hayırlı olmasını dileyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Azerbaycan Ankara Büyükelcisi Khazar İbrahim, Çameli İlçemize yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederim. İnşallah Azerbaycan ile Türk kardeşliğimizi daha pekiştirmek için Azerbaycan’daki bir belediyemizle yerel yönetimler anlamda işbirliği gerçekleştirecek şehir ilişkisi çerçevesinde bulunacağız. Robotik Kodlama ve Programlama Atölyesi’nin İlçeye ve öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.