Çameli’nde çocuklar tiyatro heyecanı yaşadı

Çameli İlçesinde Heidi Live Müzikal Oyunu Hayri Dev Kültür Merkezinde seyircisi ile buluştu. Çocuklara yönelik 1’er saat olmak üzere 3 farklı seansta sahnelenen oyun, müzikleri ve oyunculukları ile çocuklara muhteşem anlar yaşattı. Arkadaşlığı, yardımseverliği, birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden gelinebileceğini konu alan, müzikal tarzıyla hem eğlendiren hem de öğreten Heidi’nin bu macerasını, salonu dolduran yüzlerce çocuk heyecanla izledi.

Konferans salonunu hizmetine sunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.