Çameli’de tüm izinler kapatıldı

Denizli’nin Çameli ilçesinde yangınlarının artması sonucu ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı. Çameli Belediyesi, iç genelge yayımlayarak ikinci bir emre kadar tüm izinlerin durdurdu.

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bir çok kentte ormana giriş ve çıkışlar kapatılırken, yeni kararlara imza atıldı. Denizli’nin Çameli ilçesinde ekipler ormanların girişlerini ve çıkışları çöp kovalarıyla ve tabelalarla kapattı. Vatandaşlar 24 saat alanda nöbet tutarak yangının önüne geçerken, Çameli Belediyesi yeni iç genelge yayımladı. Belediye ikinci bir emre kadar tüm izinlerin kaldırıldığını duyurarak, “28 Temmuz 2021 tarihinde ülkemizin çeşitli noktalarında başlayan ve hala devam eden yangınlar sebebiyle 03 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar tüm izinler durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.