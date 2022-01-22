Çameli’de ekoturizm yürüyüş yolu hayat buluyor

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Çameli’nin Elmalı Mahallesi Çatalini mevkiinde bulunan yaklaşık 2 km’lik parkurun Ekoturizm Yürüyüş Yolu olarak düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, Çameli İlçe Orman Müdürü ve Şube Müdürleri yapılacak projenin çalışmalarını yerinde inceledi. 2022 yılı yaz sezonuna kadar tamamlanması planlanan ekoturizm parkurunda ahşap köprüler, seyir terasları, çeşmeler ve banklar yapılmak için üst yapıların inşa edilmesi planlanıyor. Bölgeye kazandırılacak olan ekoturizm parkurunun bölgeye ayrı bir güzellik katması bekleniyor.

“Turizm dediğiniz alan bacasız sanayidir”

Yapılacak Ekoturizm Yürüyüş Yolu hakkında bilgiler veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemize kazandırmak için çaba harcadığımız Ekoturizm Yürüyüş Yolu yatırımlarıyla ilgili bir araya geldik. Turizm dediğiniz alan bacasız sanayidir. Çameli’mizin güzelliğin, özellikle doğal güzelliklerin hava kalitesinin çok iyi olduğunu yıllardır ifade ediyoruz. Bunları deneyimleyen ilçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Süreç itibariyle ilçemizi geliştirebilmek adına da yatırımların hız kesmeden devam etmesini istiyoruz. İnsanların keyif aldığı, güzelce vakit geçirdiği, anılarını biriktirdiği güzel Ekoturizm Yürüyüş yolu olacak buralar. Bizler de daha çok vatandaşımızın buradan istifade etmesini Proje de emeği gecen Başta Denizli Orman Bölge Müdürümüz Erhan Çetinkaya ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.