Çameli’de 2 bin rakımda karlı pekmez keyfi

Çameli ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından 2 bin rakım yükseklikte bulunan yaylaya çıkan vatandaşlar, karlı pekmez yaparak karın tadını çıkardı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı. Yolların açılmasıyla birlikte 2 bin rakım yüksekliğe yaylaya çıkan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri pekmez ile karı karıştırdı. Karla pekmezi karıştırarak kaşıklarıyla yemeye başladı. Yaylanın doğal güzelliğini görmek için bu kadar yüksek bölgeye çıktıklarını belirtti.