Büyükşehirden canlı 10 Kasım konseri
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 82’İNCİ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA CANLI OLARAK ANMA KONSERİ DÜZENLEYECEĞİNİ AÇIKLADI. PROGRAM, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI İLE YEREL TELEVİZYONLARDAN 10 KASIM 2020 SALI GÜNÜ AKŞAMI YAYINLANACAKLARINI BELİRTTİ.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıldönümü dolayısıyla canlı olarak anma konseri düzenleyeceğini açıkladı. Program, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel televizyonlardan 10 Kasım 2020 Salı günü akşamı yayınlanacaklarını belirtti.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıldönümü dolayısıyla bir program hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, canlı konser düzenleyecek. Canlı konser programı Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel televizyonlardan 10 Kasım 2020 Salı günü akşamı saat 20.00’den itibaren yayınlanmaya başlatılacağı belirtildi. Programda, Şef Ahmet Nuri Çağdaş’ın yönetiminde Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirileceği belirtildi.
Halk oyunları da sahne alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da sahne alacağı konser programında Ahmet Nuri Çağdaş ve koroistler birbirinden güzel eserleri seslendirecek.