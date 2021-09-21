Büyükşehir Ulaşım A.Ş’den üniversitelilere kolaylık

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, otobüs hat numara ve güzergahları konusunda bilgi vermek, kartların vize yapılması ve üniversiteli öğrencilerin kimlik kartlarının Denizli Öğrenci Kart ile entegre edilmesini kolaylaştırmak için stant açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte bu yıl Denizli’yi kazanan öğrenciler ile eğitimine devam eden üniversiteliler ve üniversite için bilgilendirme standı açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’nin açtığı stantta öğrenci ve personellere otobüs hat numara ve güzergahları konusunda bilgi verilirken, Denizli Öğrenci Kartların vize yapılması ve HES kodu ile entegre edilmesi konusunda kolaylık sağlandı. İsteyen öğrencilerin Denizli Öğrenci Kartları, öğrenci kimlik kartlarıyla da entegre edilirken, bakiyesi bulunan kartlar ise öğrencilerin kimlik kartlarına aktarıldı. Uygulamadan memnun olan öğrenciler otobüse binmek için ikinci bir kart taşımak zorunda olmadıklarını bildirdi.

Stant 1 Ekim’e kadar açık kalacak

Öğrencilere büyük kolaylık getiren bilgilendirme standı 1 Ekim 2021 Cuma gününe kadar açık kalacak. Ayrıca söz konusu bilgilendirme ve diğer işlemler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’ye ait eski Özel İdare Binası karşısında bulunan Valilik Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Meydanı Kart Dolum Merkezi, Otogar Kart Dolum Merkezi, Pamukkale Üniversitesi Hastane Kart Dolum Merkezi ve Hava Limanı Kart Dolum Merkezi’nden de ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.