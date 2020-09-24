Büyükşehir spor kursları kaldığı yerden devam ediyor

Her yıl yüzlerce kişiye onlarca branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 dönemi spor kurslarına pandemi kuralları çerçevesinde başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla geçtiğimiz mart ayında ara verdiği spor kurslarına yeniden başladı. Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla yayımladığı "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemlerin" titizlikle uygulandığı kurslarda ilk etapta atletizm, basketbol, buz pateni, capoeira, jimnastik, judo, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol ve zumba branşlarında eğitimler veriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi pandemi tedbirleri dolayısıyla kurslara sınırlı sayıda kursiyer aldı.

Yüzme kurs kayıtları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı sonunda başlayacağını duyurduğu yüzme kurs kayıtları da başladı. Kayıtlar Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr adresindeki "Hızlı Menü"den online olarak yapılıyor. İki hafta sürecek kayıt işlemlerinin ardından yüzme kursları Denizli merkezdeki, İncilipınar, Kayıhan, Anafartalar-Dokuzkavaklar ve Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzlarında verilecek.

Önce dezenfeksiyon sonra kurs

Denizli Büyükşehir Belediyesi kurs öncesi tüm spor tesislerini dezenfekte ediyor. Vatandaşların kurslara gelirken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları belirtilirken, spor yaparken gerekli sosyal mesafeler ise eğitmenler tarafından sağlanıyor.

"Sağlıklı bir gelecek için spor vazgeçilmezdir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın nedeniyle ara verdikleri spor kurslarının pandemi kuralları çerçevesinde yeniden başladığını bildirdi. Vatandaşların sağlık sisteminin daha da güçlenmesi için 7’den 70’e herkese spor yaptırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Çocuklarımızın, gençlerimizden ve hanım kardeşlerimizden yoğun talepleri sonucu spor kurslarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spor, disiplin, kural ve ekip ruhu demektir. Sağlıklı bir gelecek için spor vazgeçilmezdir. Büyükşehir olarak her vatandaşımıza istediği branşta spor yapma imkanı sunuyoruz. Kurslarımıza gelen tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyor, herkesin Kovid-19 tedbirlerine uymasını diliyorum" dedi.