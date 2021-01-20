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Büyükşehir itfaiyesi 2020’de 7 bin 18 olaya müdahale etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılı içerisinde 7 bin geçen olaya müdahale etti. Kent dışındaki olaylarda koşan itfaiye erleri Elazığ ve İzmir depremlerinde de hayat kurtarmak için canla başla çalıştı.

DENİZLİ 20.01.2021, 11:42
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Büyükşehir itfaiyesi 2020’de 7 bin 18 olaya müdahale etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılı içerisinde 7 bin geçen olaya müdahale etti. Kent dışındaki olaylarda koşan itfaiye erleri Elazığ ve İzmir depremlerinde de hayat kurtarmak için canla başla çalıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2020 yılında da yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçedeki 42 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutan itfaiye erleri, geçtiğimiz yıl 4 bin 190 yangına müdahale etti. Ayrıca 2 bin 321 kurtarma operasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 507 de trafik kazası olmak üzere toplam 7 bin 18 olayda önemli rol oynadı. Bunların yanında 2020’de meydana gelen Elazığ ve İzmir depremlerinde arama kurtarma ekipleri ile çalışmalara katılan itfaiye, diğer illerden gelen yardım taleplerini de yanıtsız bırakmadı. Su altı arama kurtarma ekipleri ile 4 ayrı vakaya müdahalede bulunan Büyükşehir İtfaiye, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderme çalışmalarına katıldı.

Önce tedbir, önce eğitim

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 21bin 722 kişiye eğitim hizmeti verildi. "Önce tedbir" politikası ile çalışmalarını durmaksızın sürdüren Büyükşehir İtfaiye, kentteki 850 işyerini de olası yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetleyerek, yangın güvenlik raporu verdi. 299 baca temizliği denetimi yapan ekipler, yangına karşı gerekli tedbirleri uygulamaya devam etti.

En az kurtarma operasyonu Baklan’da

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin merkez dışındaki ilçelerde müdahale ettiği yangın sayısında 511vaka ile Çivril başı çekerken bu ilçeyi sırasıyla Sarayköy, Tavas ve Acıpayam izledi. En az yangın 21 vaka ile Beyağaç’ta yaşandı. Kurtarma operasyonu sayısında ise 118 sayısı ile Sarayköy ilk sırada yer alırken, en az kurtarma operasyonu 6 vaka ile Baklan’da gerçekleştirildi. 49 müdahale ile en fazla trafik kazası müdahalesi yapılan ilçe Acıpayam olurken, bu ilçeyi 35 müdahale ile Tavas takip etti. En az trafik kazası müdahalesi yapılan toplam 1 trafik kazası ile Baklan, Bekilli ve Beyağaç ilçeleri dikkat çekti.

Türkiye’nin sayılı teşkilatları arasında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, itfaiye ekiplerinin vatandaşların can ve malını korumak için 7 gün 24 saat nöbette olduğunu söyledi. 19 ilçede 616 mahalleye itfaiye hizmeti verdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, "Şunu gururla söylüyorum: Büyükşehir İtfaiyemiz modern, araç, gereç ve ekipmanı, donanımlı personeli ile bugün Türkiye’nin sayılı teşkilatlarından birisidir. Denizlimiz büyükşehir olmadan önce birçok bölgede yalnızca mesai saatleri içerisinde hizmet veren itfaiye teşkilatı bugün bünyemizde 7 gün 24 saat görevi başında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Allah’ım onların yokluğunu göstermesin. Gece gündüz demeden kendi canları pahasına görevlerini ifa etmeye çalışan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
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