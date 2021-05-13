Buldan’da çiftçiler güneşten yararlanarak bahçelerini suluyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde çiftçiler sulamalarında kullandıkları enerjiyi güneşten elde ediyor. Elektriğin uzak kaldığı ovalarda tarımda sulama sistemlerine güneş panelleri yetişiyor.

Buldan ilçesinde üzüm bağlarında güneş enerjisi kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Elektrik enerjisinin uzak kaldığı bölgelerde sulamada kullanılan enerji için yaptığı araştırmayla güneş enerjisinin daha ekonomik olabileceğini araştıran zeytin üreticisi Sadettin Coşan, kendi ovasına güneş sistemi panelleri kurdu. Elektriğin uzak kaldığı bölgede ancak güneş enerjisinden yararlandığını dile getiren Sadettin Coşan; “Uzun yıllardır tarımda kullandığımız sulama sistemi maliyetleri yükselince güneşten yararlanmayı düşündüm. Enerji maliyeti yüksek meblağlar tutmaya başlayınca araştırmalar yaptım. Yaptığım araştırmalardan sonra zeytinliğimize yetecek kapasitede güneş panelleri ile sistemleri kurdurdum. Artık sulamada kendi elektriğimizi üretiyoruz. Yenilenebilir enerjiden ve teknolojiden tüm çiftçilerimizin yararlanmasını tavsiye ediyorum. Buldan’ımız güneş açısından verimli bir noktada gerçekten. Elektriğin olmadığı ovalarda güneş enerjisi ile dışarıdan jeneratör ile elektrik ihtiyacına gerek kalmadan sulamalarımızı yapıyoruz” dedi.