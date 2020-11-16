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Buldan’da ayva hasadı başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yetiştirilen, kendine has tadı ve aroması bulunan ayva hasadı başladı. Geçen seneye oranla ayvanın bol olduğunu belirten r çiftçiler kışın sert geçeceğini söyledi.

DENİZLİ 16.11.2020, 08:56
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Buldan’da ayva hasadı başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yetiştirilen, kendine has tadı ve aroması bulunan ayva hasadı başladı. Geçen seneye oranla ayvanın bol olduğunu belirten r çiftçiler kışın sert geçeceğini söyledi.

Kışın gelmesiyle beraber ayva ağaçlardan toplanmaya başladı. Coğrafi özellikleri nedeni ile Türkiye’nin bir çok noktasından yetiştirilen ve her bölgenin kendine has araması bulunan ayvada bu sene çok olmasından dolayı çiftçiler kışın sert geçeceğini belirtti. Vitaminin bol ve kışın meyvelerin vazgeçilmezi olan ayva, bu sene kilogram fiyatı 2,5 ile 3 TL arasında farklılık gösteriyor. Sağlık açısından ayva tüketilmesini tavsiye eden çiftçi Hasan Hüseyin Kadıköy, “Geçen yıla nazaran bu yıl ağaçlarda ayva bol. Benim ağaçlarım daha genç olmasına rağmen beş dönüm arazimden yaklaşık iki ton ürün bekliyorum. En çok tercih edilen ekmek ayvası tadı ve aroması ile çok lezzetli. Kilosu 2,5 ile 3 TL den alıcı buluyor. Ben vatandaşlarımızın sağlık açısından her derde deva ayvayı tüketmelerini tavsiye ediyorum. Ayva ağacı biraz bakım istiyor. Her yıl budanıp, gübresini ve haftalık su ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Ben arazisi olanlara ayva dikmelerini öneriyorum” dedi.
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