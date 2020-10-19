Bir anlık dalgınlık kazaya neden oldu
DENİZLİ’DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ ÖNCE REFÜJE ÇARPTI, ARDINDAN LASTİĞİ YERİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA DURABİLDİ. MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje çarptı, ardından lastiği yerinden çıktıktan sonra durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çivril ilçesi Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden kent merkezine seyir halinde olan sürücü Mesut A’nın kullandığı 64 BC 787 plakalı Honda marka otomobil ile bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin ön kısmı orta refüje çarpması sonucu aracın lastiği çıkarak sağ şeritte durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Nazire A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil yoldan çekildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3