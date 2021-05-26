Biontech aşısı yapılan hastane sayısı 7’ye yükseldi

Denizli’de Biontech korona virüs aşısı yapılan hastane sayısı 7’ye yükseldi. Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerinden sonra Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Acıpayam, Buldan, Çivril ve Tavas Devlet Hastaneleri’nde de Biontech aşısı yapılabilecek.

Denizli’de korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi için sürdürülen aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sinovac aşı uygulaması tüm kamu hastanelerinde, aile hekimlerinde, özel ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde yapılabilirken, Biontech aşı uygulaması yapılabilen hastane sayısı da 7’ye çıktı. Bu kapsamda Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Biontech aşılarının uygulanacağı hastanelerde görev yapan aşı uygulamalarından sorumlu sağlık personellerine Biontech aşısıyla ilgili eğitim verildi. Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Hüseyin Değirmenci tarafından verilen eğitimde aşıların soğuk zincirinin korunması, uygulama şartları, güvenliği ve sisteme kaydı konularına değinildi. Denizli Devlet Hastanesi aşı uygulama odasında sistemin çalışmasıyla ilgili uygulamaya dönük konular anlatıldı.

“pandemiden kurtulmamızın tek çaresi aşı”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk aşılama çalışmaları kapsamında Denizli’de Biontech aşısı uygulanan hastane sayısının 7’ye çıkarıldığını belirterek; “Halihazırda Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi’nde uygulanan Biontech aşısı Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Acıpayam, Buldan, Çivril ve Tavas Devlet Hastanelerimizde de uygulanmaya başlandı. Biontech aşısı uygulanmaya başlanan hastanelerdeki sağlık çalışanlarımız gerekli eğitimlerini aldı. Bir kez daha üstüne basa basa söylemek istiyorum. Lütfen sırası gelen tüm vatandaşlarımız kendilerine en yakın sağlık tesisinden randevusunu alarak aşısını yaptırsın. Çünkü pandemiden kurtulmamızın tek çaresi aşı” dedi.