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Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti

Denizli’de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla akşam saatlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

DENİZLİ 18.07.2021, 22:12
Bayram alışverişi yoğunluğu akşama kadar devam etti
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Denizli’de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla akşam saatlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Denizli’ye gelen yerli ve yabancı turistler kent merkezinde bulunan alışveriş yerlerinde akşam yoğunluğu oluşturdu. Gündüz hava sıcaklığının 40, akşam sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kent merkezinde yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar alışverişlerini tamamladıktan sonra ise park ve kafeleri tercih etti.

Kentte tedbirleri arttıran polis ekipleri, korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.
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