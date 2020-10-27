Başkan Doğan’dan Mevlid Kandili mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü olan Mevlid kandili sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa sağlık, kardeşlik, huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 28 Ekim Çarşamba gününü 29 Ekim Perşembe gününe bağlayan gece olan Mevlid Kandili sebebiyle mesajı yayımladı. Başkan Doğan, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun yıldönümünü idrak etmenin sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Mevlid Kandili ve diğer tüm mübarek günler, toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı günlerdir. Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa sağlık, kardeşlik, huzur ve barış getirmesini diliyor, dünyada adaletin hakim olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta Merkezefendili hemşerilerimizin olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.