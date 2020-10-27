Başkan Doğan’dan Mevlid Kandili mesajı
MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMUNUN YIL DÖNÜMÜ OLAN MEVLİD KANDİLİ SEBEBİYLE MESAJ YAYIMLADI. BAŞKAN DOĞAN, “MEVLİD KANDİLİ’NİN BÜTÜN İNSANLIĞA SAĞLIK, KARDEŞLİK, HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM” DEDİ.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü olan Mevlid kandili sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa sağlık, kardeşlik, huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 28 Ekim Çarşamba gününü 29 Ekim Perşembe gününe bağlayan gece olan Mevlid Kandili sebebiyle mesajı yayımladı. Başkan Doğan, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun yıldönümünü idrak etmenin sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Mevlid Kandili ve diğer tüm mübarek günler, toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı günlerdir. Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa sağlık, kardeşlik, huzur ve barış getirmesini diliyor, dünyada adaletin hakim olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta Merkezefendili hemşerilerimizin olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.
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