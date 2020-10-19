Başkan Arslan muhtarları unutmadı
ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN,19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan,19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesinin ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu dile getiren Başkan Arslan; “Bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla, 19 Ekim günü hükümetimiz tarafından Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Vatandaş ile seçilmiş ve atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gören muhtarlarımız, büyük bir fedakarlık ve sevgiyle görevini yerine getirmektedirler. İlçe merkezindeki ve merkeze uzak mahallelerimizdeki birlik ve beraberliğin sağlanması muhtarlarımızın gayretli çalışmalarıyla sağlanmaktadır. 31 mahallesi bulunan ilçemizde yerleşim dağınık bir şekildedir. Vatandaşlarımızla aramızda iletişimi sağlayan, tüm çalışmalarımızın düzenli olarak yürütülmesinde canla başla çalışan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.
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