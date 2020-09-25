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Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denetimler başladı
1 EYLÜL SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN AÇILMASI İLE BİRLİKTE, DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ TARAFINDAN GÖL, BARAJ GÖLÜ, NEHİR GİBİ İSTİHSAL SAHALARI İLE SU ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ YERLERİNE YÖNELİK DENETİM YAPILDI.
DENİZLİ 25.09.2020, 14:59
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1 Eylül su ürünleri av sezonunun açılması ile birlikte, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından göl, baraj gölü, nehir gibi istihsal sahaları ile su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik denetim yapıldı.
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen su ürünleri satış yerleri denetimlerinde işletmelere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununu çerçevesinde gerekli uyarılarda bulundu ve dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. Denetimler sonucunda, kurallara uymayan ve yasalara aykırı davrananlara idari işlemler yapıldı.
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