Aydem Enerji’nin İSG ve Çevre Grup Direktörlüğüne Hatice Çinar atandı

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre Grup Direktörlüğü pozisyonuna Hatice Çinar getirildi. Çinar, Holding ve tüm şirketlerinde gerçekleşen faaliyetlerin İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre mevzuatlarına uyumlu olarak yürütülmesinden sorumlu olacak.

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Hatice Çinar’ın alanında 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Kariyerine Teknik Mühendislik ve Danışmanlık şirketinde başlayan Çinar, 2001-2005 yılları arasında BOTAŞ’ta Çevre Yöneticiliği görevini üstlendi. 2005–2008 döneminde Phillip Morris Sabancı bünyesinde Çevre Mühendisi olarak çalışan Çinar, son 12 yıl boyunca Limak Holding bünyesinde farklı sektörlerdeki şirketlerde sırasıyla İSG ve Çevre Müdürlüğü ile İSG ve Çevre Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

Kurum kültürünün bir parçası olarak benimsediği “Önce Yaşam Güvenliği, Önce Sen” yaklaşımıyla büyük hassasiyetle yönettiği İSG uygulamalarının yanı sıra, çevresel duyarlılıklarla faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji; konusunda önemli bir deneyime sahip Hatice Çinar’ı da bünyesine katmasıyla beraber, bu alandaki çalışmalarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.