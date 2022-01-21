Aşılama yöntemiyle üçüz bebek sahibi oldular

Denizli’de 3 yıldır bebek özlemi çeken Firdevs-Hasan Yıldız çifti, Özel Egekent Hastanesi’nde yapılan aşılama yöntemiyle üçüz bebek sahibi oldu.

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan Firdevs Yıldız (26) ve Hasan Yıldız (30) çifti, Özel Egekent Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Gencer’e başvurdu. Burada Dr. Mehmet Gencer’in uyguladığı aşılama yöntemi ile üçüz bebek sahibi olacağını öğrenen çift, bebeklerini 33. haftada dünyaya getirdi. Çift, bin 430, bin 680 ve bin 730 gram ağırlığında doğan bebeklerine Emine Eliz, Ayliz ve Melis isimlerini koydu. Yaklaşık 2 hafta yeni doğan yoğun bakımda tedavileri yapılan üçüz bebekler, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Çiftin bebeklerinin bundan sonraki takip ve tedavisini ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler üstlenecek.

“Aşılama yönteminin yüz güldürücü sonuçları olur”

Bebek sahibi olamayan hastalar için kullanılan ve genellikle yüz güldürücü bir yöntem olan aşılama yöntemi hakkında bilgi veren Gencer, “Bu yöntemi basit aşamalarda sonuç elde edemediğimizde uyguluyoruz. Aşılamada çoğul gebelik oluyor. Hastamıza diğer yöntemlerden sonuç alamayınca aşılama yöntemini uyguladık ve ilk aşılamamızda gebelik gerçekleşti. Üçüz gebeliklerde gebelik sıkıntılı geçer ama bu hastamızda çok sıkıntı yaşanmadı. 33 hafta 2 günlükken doğum gerçekleşti. Bebeklerimizin sağlığı gayet yerinde” dedi.

“Bize bu mutluluğu yaşatanlara minnettarız”

3 yıldır çocuk sahibi olamadıklarını anlatan baba Hasan Yıldız, “Bu konuyla ilgili Mehmet Gencer’e başvurduk. Doktorumuz ile hemen tedavi sürecine başladık. 1 aylık aşılama tedavisi sürecinin ardından bebeklerimize kavuştuk. İlk başta üçüz olduklarını duyduğumuzda çok sevindik. Doktorumuz bu konuda bizi rahatlattı ve her aşamada çok yardımı dokundu. Bu bizim için ayrı bir güzellik, ayrı bir duygu ve hayatımıza heyecan kattı. Bebeklerimiz 33 hafta 2 günlükken doğdu ve yaklaşık 2 hafta kadar hastanede bakım süreçleri oldu. Sonrasında evimize gittik. Bundan sonraki tedavimizi Yavuz Selim Güler üstlendi. O’na ve Mehmet Gencer’e bize bu mutluluğu yaşamada katkıda bulundukları için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.