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Apartman yöneticileri filyasyon ekiplerine dahil olacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, aldığı yeni kararla apartman yöneticilerini gereken durumlarda filyasyon ekiplerine dahil olacak. Ayrıca pazaryerlerinde pazaryeri sorumluları görev alacak.

DENİZLİ 27.11.2020, 18:17
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Apartman yöneticileri filyasyon ekiplerine dahil olacak
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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, aldığı yeni kararla apartman yöneticilerini gereken durumlarda filyasyon ekiplerine dahil olacak. Ayrıca pazaryerlerinde pazaryeri sorumluları görev alacak.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs salgınına yönelik yeni tedbir aldı. Yayımlanan genelge, toplum sağlığını korumak ve salgın riskini en aza indirmek amacıyla evde izolasyon kurallarını ihlal edilmemesi amacıyla apartman yöneticileri gerektiği durumda filyasyon ekiplerine dahil edilmesi kararlaştırıldı. Korona virüs tanılı ve ya temaslı olduğu belirlenen kişilere düzenlenen ilk ziyarette apartman ve ya site yöneticilerine bilgi verilerek kontrol edilmeleri sağlanacak.

Pazaryeri sorumluları olacak

Alınan tedbirler kapsamında pazaryerlerinde tedbir ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla yeni bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda kent genelindeki tüm pazaryerlerinde pazaryeri sorumlusu belirlenecek. Pazaryeri sorumluları, görev alanlarındaki belirlenen aksaklıkları kaymakamlık ve ya belediyelere bildirerek direkt müdahale edilmesini sağlaması amaçlandığı belirtti.
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